ua en ru
Пн, 05 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Общество Образование Деньги Изменения Экология
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Полмиллиарда на одно дело? Защита оценила расходы государства в процессе ОПЗ и ОГХК

15:25 05.10.2026 Пн
4 мин
aimg Юлия Бойко
Полмиллиарда на одно дело? Защита оценила расходы государства в процессе ОПЗ и ОГХК Экс-руководитель ФГИУ Дмитрий Сенниченко (фото: spfu.gov.ua)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Дело экс-председателя Фонда государственного имущества Дмитрия Сенниченко могло обойтись государству в сотни миллионов гривен. Защита оценила базовые расходы почти в 242 млн грн, а с дополнительными затратами сумма может составить полмиллиарда.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на данные аналитической справки одного из адвокатов и подготовительное заседание ВАКС по делу №991/11192/26.

Сколько ресурсов ушло на дело

Аналитическую справку подготовил адвокат Андрей Цыганков, защищающий одного из обвиняемых – Павла Присяжнюка.

Расчет дела по Одесскому припортовому заводу (ОПЗ) и Объединенной горно-химической компании (ОГХК) охватывает период от 11 марта 2020 года, когда было открыто первое производство, до 12 сентября 2026 года - это около 78 месяцев.

По оценке защиты, в разные периоды к делу привлекали 106 должностных лиц. Среди них 31 прокурор, 46 детективов НАБУ и 29 следователей Нацполиции и налоговой службы.

Материалы производства занимают 651 том и около 22 ТБ цифровых данных. По сценарию защиты, только ведомственное копирование документов могло потребовать около 18 млн страниц.

Адвокат рассматривает три сценария оценки затрат:

  • осторожный – около 145 млн грн;
  • базовый – 241,7 млн ​​грн;
  • верхний – около 433 млн грн.

При этом ни один из вариантов не учитывает ряд расходов, среди которых выплаты свидетелям, экспертам и переводчикам, международная правовая помощь, конвоирование, охрана, а также расходы на апелляционное и кассационное разбирательство.

По расчету защиты, каждый дополнительный месяц активного рассмотрения дела может прибавлять к расходам еще 2,2-2,5 млн грн.

Почему защита говорит о полмиллиарда

Цыганков особо подчеркивает, что приведенные цифры являются сценарной моделью, а не установленными бюджетными расходами. Точную сумму, по его словам, можно определить по табелям, приказам о создании следственных и прокурорских групп, авансовым отчетам и актам списания, раскрытия которых и добивается защита.

Отдельно он сравнивает расходы по уголовному процессу с гражданским иском ОГХК по эпизоду с компанией Belanto trade s.r.o. Речь идет о 118,3 млн грн недополученных доходов. По расчету адвокатов, ресурс, израсходованный на процесс, уже превышает эту сумму примерно вдвое.

Читайте также: Дело Сенниченко: эксперт поднял вопрос о целесообразности госрасходов в расследовании

Защита также обращает внимание на изменение долларового эквивалента иска. За годы рассмотрения он сократился с 4,67 млн ​​до 2,66 млн долларов.

Адвокат Присяжнюка при этом ссылается на позицию Верховного Суда, согласно которой упущенная выгода не может быть абстрактной и должна подтверждаться документально.

Защита заявляет об интересах вокруг ОПЗ и ОГХК

Отдельный блок претензий защиты касается причин и обстоятельств уголовного производства. В частности, адвокаты Андрея Гмырина называют дело заказным и связывают его с борьбой за контроль над двумя стратегическими предприятиями - ОПЗ и ОГХК.

В меморандуме от 14 июня 2021, на который ссылается защита, будущие доходы от контроля над этими предприятиями распределялись между тремя участниками - семьей Сало, Сергеем Байраком и группой, которую называли "административным модулем". В то же время личность третьего участника документа официально не установлена.

Адвокаты также настаивают, что АГТ и Belanto являются самостоятельными компаниями с разными бенефициарами, счетами и государственными контрагентами. По их мнению, обвинения объединили эти компании в один сюжет уголовного производства.

В этой связи адвокаты поднимают вопрос об обоснованности расходов государства на длительное рассмотрение этого дела. Часть своих утверждений защита планирует проверить в рамках заявления в ГБР о возможных правонарушениях сотрудников НАБУ и САП. О подаче такого заявления стало известно во время заседания ВАКС 2 октября.

В то же время сторона обвинения заявляет о более чем 700 млн грн ущерба ОПЗ и ОГХК и настаивает на существовании преступной организации. Адвокаты обвиняемых эти утверждения отвергают.

Напомним, в 2023 году правоохранители разоблачили преступную организацию в присвоении средств госпредприятий, в частности ОПЗ и ОГХК. Подозреваемым в управлении этой группировкой называли экс-председателя Фонда госимущества Украины Дмитрия Сенниченко.

В апреле 2023 года Сенниченко объявили в международный розыск, а в мае 2024 года суд заочно арестовал его.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
ФГИУ НАБУ ОПЗ ОГХК САП
Новости
Германия рискует быть вовлечена в вооруженный конфликт с Россией, - немецкая разведка
Германия рискует быть вовлечена в вооруженный конфликт с Россией, - немецкая разведка
Аналитика
"Лоббирование – это влияние, у которого есть имя, адрес и подпись". Интервью с главой НАПК Виктором Павлущиком
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия "Лоббирование – это влияние, у которого есть имя, адрес и подпись". Интервью с главой НАПК Виктором Павлущиком