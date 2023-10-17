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За полчаса развалили группу россиян "в хлам". Пограничники показали кадры удачного штурма

Фото: украинские пограничники провели удачный штурм на Донецком направлении (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Украинские пограничники смогли за полчаса "развалить" группу оккупантов, участвовавших в штурме. Удачный бой произошел на Донецком направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госпогранслужбу.

"За полчаса боя мы развалили первую группу "в хлам": из 7 человек 6 оккупантов - "200", еще одного взяли в плен", - рассказал пограничник Иван.

По его словам, столкновение с врагом произошло во время штурма оккупантов на Донецком направлении. С помощью гранатомета Иван отогнал вражеский танк, ликвидировал российского инструктора на псевдо "Золотой" и забросал окупантов гранатами.

Как констатируют в ГПСУ, позиции наших бойцов были удержаны, а захватчики – уничтожены.

Потери РФ в Украине

Силы обороны Украины продолжают наносить российским захватчикам существенные потери в живой силе и технике, и за прошедшие сутки ликвидировали еще 800 солдат противника. Также бойцы ВСУ уничтожили дополнительно 14 танков, 26 артсистем и 11 беспилотников врага.

Кроме того, ВСУ нанесли точные удары по вертолетам и оборудованию аэродромов России в оккупированных Бердянске и Луганске. По данным Генштаба ВСУ, в результате ударов уничтожены два российских вертолета, состав боеприпасов, а также артсистема противника.

 

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