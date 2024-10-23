Продавали пиццу с кокаином: в Германии разоблачили ресторан на "секретных ингредиентах"

В ходе операции сотрудники правоохранительных органов изъяли наркотики, оружие и крупную сумму наличных денег. Также были обнаружены две плантации каннабиса.

Расследование началось в марте 2024 года, когда инспекторы по контролю за продуктами питания обратили внимание на необычно высокую популярность пиццы под номером 40. Криминальный директор полиции Михаэль Граф фон Мольтке сообщил, что именно это блюдо заказывали клиенты, получавшие вместе с пиццей порцию кокаина.

Во время обыска квартиры управляющего пиццерией 36-летний мужчина попытался избавиться от доказательств, выбросив пакет с наркотиками из окна. Однако пакет с 1,6 килограмма кокаина, 400 граммов каннабиса и 268 000 евро попал прямо в руки ожидавших его полицейских.

Несмотря на арест, через два дня после задержания управляющий вновь открыл пиццерию и продолжил продавать нелегальную "пиццу номер 40". Это позволило следователям отследить всю цепочку поставок. В итоге, после нескольких недель наблюдений, полиция провела масштабную операцию, в которой приняли участие 150 офицеров.

Во время рейдов были арестованы трое подозреваемых, включая 22-летнего главаря группировки. Также были проведены обыски на 12 объектах, связанных с операцией. Полиция обнаружила две плантации каннабиса в Менхенгладбахе и Золингене, на которых насчитывалось 360 растений. Офицеры изъяли оружие, наличные деньги и роскошные часы.

Менеджер пиццерии был повторно арестован при попытке бежать за границу и остается под стражей. В соответствии с немецкими законами о конфиденциальности имена подозреваемых не разглашаются.