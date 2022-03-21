Не треба мати ілюзій. Попереду багато випробувань, але ми боротимемося і переможемо, - Резніков
Міністр оборони Олексій Резніков закликав не мати ілюзій, оскільки наша країна веде оборону проти набагато чисельнішого противника. Але він наголосив, що країна продовжуватиме боротися і переможе.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення міністра оборони Олексія Резнікова Facebook.
"Не треба мати ілюзій. Попереду ще багато випробувань. Україна веде стратегічну оборонну операцію проти набагато чисельнішого противника і під загрозою наземного вторгнення білоруських військ. Ми зазнаємо втрат. Ворог руйнує наші міста і підриває економіку", - написав він
Міністр зазначив, що наразі ситуація є дуже непростою.
"Але поки збережено нашу армію, яка посилюється резервом, - ми будемо боротися. І переможемо!" - наголосив Резніков.
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