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Не треба мати ілюзій. Попереду багато випробувань, але ми боротимемося і переможемо, - Резніков

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Київ, Понеділок 21 березня 2022 11:23
Не треба мати ілюзій. Попереду багато випробувань, але ми боротимемося і переможемо, - Резніков Фото: міністр оборони Олексій Резніков (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Міністр оборони Олексій Резніков закликав не мати ілюзій, оскільки наша країна веде оборону проти набагато чисельнішого противника. Але він наголосив, що країна продовжуватиме боротися і переможе.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення міністра оборони Олексія Резнікова Facebook.

"Не треба мати ілюзій. Попереду ще багато випробувань. Україна веде стратегічну оборонну операцію проти набагато чисельнішого противника і під загрозою наземного вторгнення білоруських військ. Ми зазнаємо втрат. Ворог руйнує наші міста і підриває економіку", - написав він

Міністр зазначив, що наразі ситуація є дуже непростою.

"Але поки збережено нашу армію, яка посилюється резервом, - ми будемо боротися. І переможемо!" - наголосив Резніков.

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