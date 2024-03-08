Вопрос мобилизации и не только. В Раде объяснили увеличение количества ФОПов

Он отметил, что тенденция роста количества физических лиц-предпринимателей не связана с восстановлением экономики Украины.

"Экономика действительно восстанавливается, но, к сожалению, не такими темпами, как растет количество ФОПов", - считает Гетманцев.

По мнению нардепа, увеличение количества ФОПов может быть схемой уклонения от налогообложения, поскольку надлежащих предпосылок для существенного роста экономики нет.

"И увеличение количества ФОПов в значительной степени связано с оптимизацией налогов и попыткой обойти определенные мобилизационные процедуры - постановку на учет в ТЦК во время найма", - добавил он.

Рекордное количество ФОПов в Украине

Напомним, в прошлом году в Минэкономики заявили, что в 2023 году количество физических лиц-предпринимателей в Украине превысило довоенные показатели. По состоянию на середину лета в Украине было около 2 млн ФОПов.

Добавим, что новая стратегия доходов правительства предполагает изменение системы налогообложения ФОП и внедрение дифференцированной системы.

Ранее глава Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в интервью РБК-Украина рассказывал, когда ожидать изменений и что готовят для ФОПов и самозанятых.