Вопрос достройки ХАЭС должен быть решен без политических спекуляций, - нардеп

"Поэтому этот вопрос (по достройке Хмельницкой АЭС, - ред.) не в таком формате, как нам навязывает "Голос", должен быть решен. И я думаю, он будет решен в ближайшее время в профессиональном, спокойном, деполитизированном формате, потому что речь идет об энергобезопасности нас всех, Украины, понимаете? И нам надо серьезно к этому подходить, а не на детском уровне, который нам предлагают некоторые незрелые политики", - заявил Кучеренко.

Он пояснил, что конструкция для реактора уже давно построена.

Депутат также добавил, что на сегодня в Украине работают все 9 ядерных реакторов и они были переведены с советского топлива на американское.

Ранее народный депутат Виктор Бондарь заявлял, что достройка двух энергоблоков Хмельницкой АЭС позволит создать тысячи высококвалифицированных рабочих мест и станет мощным стимулом для экономического и социального развития региона.