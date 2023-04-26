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Вопрос аграрного импорта следует решать в солидарности с Украиной, - Совет ЕС

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Среда 26 апреля 2023 03:47
Вопрос аграрного импорта следует решать в солидарности с Украиной, - Совет ЕС Фото: вопрос импорта агропродукции нужно решать в себедарности из Украины (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Европейский союз понимает, что нынешний кризис с импортом украинской агропродукции в некоторые страны ЕС является следствием российской агрессии, поэтому решать вопрос нужно в солидарности с Украиной.

Об этом в Люксембурге во время пресс-конференции по итогам Совета министров ЕС по сельскому хозяйству и рыболовству заявил представитель министр аграрных дел Швеции Петер Куллгрен, передает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ.

"Мы имели честь общаться с нашим украинским коллегой Николаем Сольским, который принял участие в видеоконференции в начале встречи. Участие украинского министра помогло сконцентрировать наши мысли на том, что действительно имеет значение. Украина является страной в войне, страдающей от последствий российской агрессии, и это должно быть начальным пунктом нашей рефлексии, когда мы обдумываем путь вперед», – сказал он.

По словам Куллгрена, действительно существуют проблемы на внутреннем рынке в некоторых странах ЕС, особенно в граничащих с Украиной. Поэтому там нужно провести анализ, который ответит на вопрос влияния украинского импорта на рыночную ситуацию.

"В этой связи у Совета ЕС есть еще одно важное послание. Мы должны реагировать на трудности как Евросоюз. ЕС продолжает сохранять единство в солидарности с Украиной, и намерен найти решение, которое не будет компрометировать солидарность с нашим соседом", - отметил он. .

Напомним, что Еврокомиссия расширила список товаров, на которые распространяется запрет на импорт в Польшу из Украины - в него добавили подсолнечное масло. Транзит этой продукции будет разрешен.

Подробнее об этой проблеме можете узнать в материале РБК-Украина.

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