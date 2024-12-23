Писториус призвал страны НАТО готовиться ко вторжению РФ

По его словам, на сегодняшний день военного нападения России на страны НАТО не ожидается.

В то же время, отметил Писториус, президент РФ Владимир Путин последовательно перевел экономику своей страны на военные рельсы. По словам министра, сейчас Россия за несколько месяцев производит больше вооружений и боеприпасов, чем все страны Евросоюза вместе взятые за год.

"К 2029 или 2030 году Путин может настолько усилить свою армию, что Россия будет способна нанести удар по НАТО. Мы должны быть готовы к тому, что в ближайшие годы Путин может попытаться протестировать сплоченность НАТО путем вторжения на том или ином участке территории альянса", - считает глава немецкого Минобороны.

Писториус также подчеркнул, что "если мы будем игнорировать угрозу только потому, что она вызывает у нас дискомфорт, то она не станет меньше, а лишь возрастет".