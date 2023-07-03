Писториус о вступлении Украины в НАТО: условия будут определены только после окончания войны

НАТО не сможет ответить на вопрос вступления Украины в Альянс, пока в стране продолжается война.

Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Rzeczpospolita .

"Во время Вильнюсского саммита впервые состоится заседание Совета Украина-НАТО на уровне глав государств или правительств. Таким образом, Киев получит равноправное место за столом этого органа Альянса. Это большой шаг к адаптации к структурам и процессам НАТО", - сказал Писториус.

Он отметил, что во время недавних встреч с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом они пришли к согласию относительно того, что "Альянс ни при каких обстоятельствах не должен стать стороной конфликта". И именно поэтому вопрос обретения Украиной членства будет обсуждаться только после окончания войны.

"Поэтому мы не сможем ответить на вопрос о вступлении Украины в НАТО, пока в Украине идет война. Только тогда мы все, а союзников, я думаю, тогда будет 32, вместе со Швецией, вместе с Украиной будем решать условия вступления в Альянс", - подчеркнул глава минобороны Германии.

Вступление Украины в НАТО

Украина понимает, что сможет присоединиться к НАТО только после завершения боевых действий. Однако государство хочет на саммите Альянса в Вильнюсе, который пройдет 11-12 июля, получить политическое решение по поддержке вступления.

Руководитель ОП Андрей Ермак заявлял, что страна ожидает приглашения в НАТО с открытой датой.

При этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявлял, что ожидания Украины от саммита Альянса уже частично удовлетворены. Также он призвал к решающим решениям о членстве Украины в НАТО на саммите в Вильнюсе.

Кроме того, Украина хочет получить гарантии безопасности от НАТО, которые не могут быть альтернативой членству. Отметим, что в Альянсе уже рассматривается несколько вариантов гарантий безопасности для Украины.