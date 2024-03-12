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Писториус скептически отнесся к круговому обмену Taurus с Великобританией

Вторник 12 марта 2024 10:32
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Писториус скептически отнесся к круговому обмену Taurus с Великобританией Фото: глава Минобороны Германии Борис Писториус (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Министр обороны Германии Борис Писториус скептически относится к идее министра иностранных дел Великобритании Дэвида Кэмерона о круговом обмене ракет Taurus и Storm Shadow.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Tagesschau.

Отвечая на вопрос, является ли это подходящим решением для дебатов по Taurus, Писториус сказал: "Я так не думаю".

"Но это было все, - сказал министр.

Предыстория

Накануне глава МИД Британии Дэвид Кэмерон заявил, что Великобритания готова помочь Германии, чтобы преодолеть разногласия и предоставить Украине дальнобойные ракеты Taurus.

Как пояснил Кэмерон, Лондон допускает возможный кольцевой обмен. К примеру, Германия передаст Британии ракеты Taurus, а Лондон в свою очередь предоставит Украине дополнительные ракеты Storm Shadow.

При этом глава МИД Германии Анналена Бербок открыта к предложению по обмену ракет с Британией.

В настоящее время идут дискуссии о передаче Украине немецких ракет Taurus, способных уничтожать цели на расстоянии до 500 км. Берлин пока выступает против, но Украина и союзники призывают канцлера Германии Олафа Шольца принять решение.

Подробнее о том, получит ли все-таки Украина немецкие дальнобойные ракеты - в материале РБК-Украина.

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