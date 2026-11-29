После украинского удара по российскому кораблю в Балтийском море правительство Германии на разных уровнях призвало Киев к сдержанности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Spiegel .

Такое предупреждение прозвучало и во время встречи министра обороны Германии Бориса Писториуса с его украинским коллегой Евгением Хмарой.

По информации источников издания, во время визита Хмары в Германию Писториус "за закрытой дверью" объяснил, что расширение украинских атак на российские цели в Балтийском море несет риск эскалации, а также может подорвать поддержку немецкой военной помощи Киеву.

Такое предупреждение прозвучало на фоне последних опросов, свидетельствующих о том, что немецкая общественность все меньше одобряет помощь Киеву.

"Мы поддерживаем Украину, которая защищается от российской агрессии. В то же время, во время военных операций в Балтийском регионе нужна особая осторожность. Необходимо сохранить безопасность прибрежных государств и свободу судоходства", - заявил журналистам представитель фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) по вопросам внешней политики Адис Ах.

В то же время Юрген Гардт, ответственный за внешнюю политику во фракции ХДС/ХСС в Бундестаге, выступил за право Украины действовать против российских военных кораблей или транспорта с оружием.

Еще один депутат от ХДС и председатель комитета по обороне Томас Ревекамп также выступил за поддержку действий Украины против российских кораблей и подчеркнул, что именно Россия несет ответственность за расширение войны.