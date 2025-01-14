Писториус о пакете на 3 млрд евро для Украины: делаем все, но есть проблема бюджета

Правительство Германии все еще работает над предоставлением пакета на 3 млрд евро для Украины. Однако процесс не завершен из-за фискальных проблем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Германии Бориса Писториуса.

"Хочу подчеркнуть, что независимо от того, какое правительство придет после 23 февраля, поддержка Германии для Украины останется надежной, прочной и решительной. Нет сомнений в этом", - заявил он.

Что касается пакета на 3 млрд евро, то, по его словам, правительство делает все, но еще не завершились внутренние переговоры.

"Это вопрос средств, которых там (в бюджете, - ред.) нет. Это фискальная проблема бюджета и нам нужно ее решить, мы пытаемся найти решение. Другие партии, которые могут войти в будущее правительство, показывают готовность двигаться в этом направлении. Я оптимистично настроен", - добавил Писториус.

Почему задерживается крупный пакет для Украины

Как пишет Spiegel, Писториус и министр иностранных дел Анналена Бербок хотели еще до выборов в Бундестаг 23 февраля выделить дополнительный бюджет на 3 млрд евро для Украины. И украинская сторона уже подала список вооружений.

Ожидалось, что перед выборами средства запросят как сверхплановые расходы. Ранее правительство Германии уже использовала такой маневр. Однако воплощение плана застопорилось после того, как ведомство канцлера дало понять, что не поддерживает идею.

По данным Spiegel, Шольц не хочет ставить будущее федеральное правительство перед фактом и якобы не видит срочной необходимости в каких-либо действиях.