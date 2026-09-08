Писториус: Германия предоставит Украине дополнительные ракеты PAC2, IRIS-T и AIM-9

Украина получит дополнительные ракеты к Patriot

По словам Писториуса, партнеры должны принять правильные меры для повышения стойкости Украины.

"Поэтому я решил вместе с саммитом НАТО доставить Украине срочно необходимые ракеты-перехватчики PAC2 из запасов Бундесвера", - уточнил он.

Также Писториус обратился ко всем членам UDCG с просьбой проверить свои запасы и осуществить аналогичные поставки.

"Я отдаю себе отчет, что нелегко найти баланс между собственными потребностями безопасности и срочно необходимой поддержкой Украины. Но, пожалуйста, если вы сомневаетесь, решите в пользу Украины", - призвал он.

Как говорит министр, с точки зрения НАТО дальнейшие существенные поставки ракет-перехватчиков Patriot союзниками Украины приемлемы.

Другие ракеты

Писториус пообещал, что в дополнение к ракетам-перехватчикам PAC II Германия еще больше усилит постоянные поставки ракет класса "воздух-воздух" AIM-9 из запасов Бундесвера. Это будет сделано для того, чтобы обеспечить большее их количество для Украины.

"Эти ракеты поставляются сейчас, и они укрепят противовоздушную оборону Украины до наступления зимы", - говорит он.

Более того, Германия продолжает постоянные поставки систем противовоздушной обороны IRIS-T, включая управляемые ракеты промышленного производства.

"Система ПВО средней дальности IRIS-T используется в Украине очень и очень успешно. Именно поэтому я рад, что Украина закажет несколько тысяч дополнительных управляемых ракет. Это будет профинансировано за счет оборонного кредита ЕС для Украины", - уточнил он.

По мнению Писториуса, эта крупная закупка означает, что объем производства ракет можно увеличить, добавив еще одну производственную линию.

"Эта закупка является очень хорошим примером того, как кредит поддержки Украины может быть использован для наращивания мощностей европейской оборонной промышленности и улучшения условий повышения собственного оборонного потенциала", - резюмировал он.