Писториус назвал немецкие истребители не подходящими для Украины

По его словам, немецкие Tornado и Eurofighter будут обладать совершенно другими возможностями, "чем те, которые необходимы в боевой ситуации, сложившейся сейчас в Украине".

Писториус подчеркнул, что Германии также нужны истребители Tornado для так называемого "ядерного обмена", то есть транспортировки американских ядерных бомб в случае кризиса.

Напомним, сегодня состоялась очередная встреча в формате "Рамштайн", на которой обсуждалась помощь Украине. С ключевыми заявлениями по итогам переговоров можете ознакомиться в материале РБК-Украина.

Кроме того, министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что главной потребностью Украины являются системы противовоздушной обороны, а боевые самолеты будут следующим этапом переговоров о военной помощи.

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