Писториус о намерении Трампа быстро закончить войну: нужны гарантии безопасности для Украины

Президент США Дональд Трамп хочет быстро закончить войну России против Украины. Однако важно не только прекращение огня, но и обеспечение устойчивого мира и гарантий безопасности для Украины от других стран.

Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус, сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW .

По его словам, прежде всего следует говорить о прекращении огня, а затем об устойчивом мире для Украины, а это означает, что нужны гарантии безопасности со стороны всех других стран.

"Независимо от того, какова повестка дня Дональда Трампа, Белого дома и новой администрации, мы должны взять на себя большую ответственность", - сказал Писториус.

Он отметил, что в случае невыполнения такого сценария вероятность повторного нападения России "всего за несколько лет" очень высока, и именно с решением этой проблемы Европе придется столкнуться "в ближайшие месяцы и годы".

Глава Минобороны Германии добавил, что ему не нравится идея публичных обсуждений стратегии "относительно любых переговоров на пути к прекращению огня или даже за его пределами".

"Это не то, что мы должны обсуждать публично, потому что в противном случае я могу отправить электронное письмо Владимиру Путину, чтобы сообщить ему о наших планах", - отметил Писториус.