Писториус мог бы изменить ход войны. Мельник высказался о помощи Германии, хочет больше

Мельник поблагодарил Германию за предоставленные танки Leopard 2 и бронетранспортеры Marder. Однако он заявил, что этого недостаточно.

"Танки - хороший первый шаг, но они ни в коем случае не являются гарантией того, что Украина сейчас сможет быстро оттеснить россиян. Для этого мы должны мыслить в других измерениях. Насколько нам известно, россияне могут обновлять или производить до десяти танков в день. Вот почему мы надеемся, что немцы последуют их примеру с боевыми танками и другим вооружением", - заявил дипломат.

Он подчеркнул, что Украина нуждается в боевой авиации и кораблях, и призвал министра обороны "перестать уклоняться и заняться этим центральным вопросом".

При этом Мельник отметил, что глава Минобороны Германии Борис Писториус "придал этому делу новый импульс".

"Хотелось бы, чтобы Писториус уже был министром обороны 24 февраля прошлого года. Тогда ход войны мог быть другим. Столько времени потрачено впустую. Но с этим покончено, теперь нам предстоит вместе решать новые задачи", - добавил замминистра иностранных дел.

Мельник не стал комментировать будущее контрнаступление ВСУ, заявив, что украинской армии нужен эффект неожиданности. Он также раскритиковал призывы к миру и переговорам между Украиной и РФ.

"Я надеюсь, что эти наивные призывы к миру ни к чему не приведут, потому что вы видите, что Путин совсем не хочет вести переговоры. Мы хотим доказать, что способны победить россиян на поле боя", - подчеркнул дипломат.

Как сообщалось, Германия передала Украине новый пакет военной помощи, в который вошли разведывательные дроны.

Также отметим, что Германия предоставила Украине 18 танков Leopard 2 в рамках коалиции.