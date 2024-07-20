Писториус хочет "выбить" больше денег на оборону Германии из-за угрозы России

Согласно проекту бюджета Германии на следующий год, расходы на оборону увеличили на 1,2 млрд евро вместо 6,7 млрд, которые просил Писториус. Он заявил, что это недостаточные инвестиции в армию в современных условиях.

"Я продолжаю выступать за то, чтобы Бундесвер получил деньги, необходимые ввиду слишком реальной угрозы со стороны России. Следующая возможность для этого - это парламентская процедура", - сказал он.

Министр обороны подчеркнул, что не разделяет мнение глава Минфина Германии Кристиана Линднера о возвращении к нормальной экономике после пандемии коронавируса, особенно в отношении военных нужд и Украины.

"Мы имеем дело не с выдуманной угрозой, иллюзией или антиутопией... Ситуация угрозы настоящая... Опасность не становится меньше, если вы ее игнорируете - она становится больше", - считает министр.