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Письмової відповіді на "гарантії безпеки" не буде: Блінкен про зустріч з Лавровим

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Середа 19 січня 2022 18:08
Письмової відповіді на "гарантії безпеки" не буде: Блінкен про зустріч з Лавровим Фото: державний секретар США Ентоні Блінкен (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Вже 21 січня відбудеться зустріч державного секретаря США Ентоні Блінкена й голови Міністерства закордонних справ Сергія Лаврова. Штати не планують надавати письмову відповідь на "гарантії безпеки" під час переговорів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова Блінкена.

Під час інтерв’ю для "Голосу Америки" Блінкен зауважив, що під час зустрічі з Лавровим, він планує вислухати позицію Росії після сьогоднішніх переговорів з президентом України Володимиром Зеленським та головою МЗС Дмитром Кулебою.

"Ми мали можливість вислухати одне одного і подумати на самоті. У мене буде зустріч з Лавровим, щоб побачити, якою буде відповідь Росії щодо того, що ми обговорювали", - зауважив Блінкен.

Водночас на питання, чи планують Штати надавати письмову відповідь на "гарантії безпеки" під час зустрічі 21 січня, Блінкен додав, що переговори обмежаться лише з’ясуванням позиції агресора.

"Зараз. Наступний етап - це зустріч з Лавровим, щоб зрозуміти, які позиції ми займаємо", - додав Блінкен.

Нагадаємо, РБК-Україна розкривало усі подробиці сьогоднішніх переговорів Блінкена з Володимиром Зеленським та Дмитром Кулебою.

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