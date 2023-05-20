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После встречи с Зеленским Байден объявит новый пакет военной помощи Украине, - Politico

Фото: президент Украины Владимир Зеленский и США Джо Байден (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Президент США Джо Байден намерен объявить о новом пакете военной помощи Украине на сумму 375 млн долларов после встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским на саммите G7.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Источники издания сообщили, что в пакет помощи войдут артиллерийские орудия, бронетехника и противотанковые средства.

"Это оборудование, которое США и союзники поставляли в прошлом, но очень необходимо накануне боев, ожидаемых весной и летом", - пишет издание.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский отправится на саммит G7 в Японии. Там он намерен провести встречу с президентом США Джо Байденом.

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