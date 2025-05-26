После остановки войны украинец значительно больше будет склонен к популизму, - социолог

"Без базового ответа на вопрос, а что ты делал во время войны, человека даже не рассмотрят как вероятного кандидата или лидера политической силы. Эта база будет для всех, и без нее никто никуда не пойдет на выборы как таковые", - сказал он.

Но уже выбор, за кого голосовать, или за что голосовать, - уже будет включаться желание того, какой люди хотели бы видеть страну, президента или свой город.

"Видение нашей оборонной стратегии. Видение нашего сосуществования с северным соседом, врагом, - Россией, которая никуда не исчезнет. Видение нашего пути в Европу. Видение антикоррупционной деятельности", - считает Антипович.

По его словам, первая проблема, о которой украинец будет говорить - "чтобы перестали воровать". "Здесь ничего не изменилось, к сожалению", - добавил он.

Проблема популизма

Кроме того, государство обеднело, люди обеднели. "И здесь мы нарываемся на популизм, который никуда не исчез", - сказал Антипович.

Социолог отметил, что с одной стороны Украина имела своих популистов и свой путь развития, где популизм был превалирующим на каждых выборах, и чем фантастичнее было обещание, тем больше за него могли проголосовать.

"Но мы так же находимся в определенных мировых трендах. Если бы не было войны, то мы бы полностью пошли в том русле, которым сейчас идет Европа и мир", - считает он.

По его мнению, Украина имеет серьезную прививку войной, но выборы состоятся после окончания войны или остановки войны. И когда внешняя угроза будет ощущаться не столь остро, тогда украинец в значительно большей степени, чем конкретно сейчас, подпадет под популизм.

"И на экономическом поле его будет значительно больше. Но не только на экономическом. Те, кто будут говорить "мы сейчас повесим каждого москаля" или "мы сожжем Кремль, и это наша цель" - почему бы за них не проголосовать определенной части украинцев? Это чистый популизм, без экономической составляющей. Будет ли он поддержан? Да, будет", - констатировал он.