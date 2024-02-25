После уничтожения А-50 россияне будут меньше запускать ракеты по Украине? Игнат отрицает

Уничтожение российского самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50 не повлияет на удары по Украине. Но потеря такого борта уменьшает возможности врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в эфире телемарафона.

Спикер опроверг, что после потери самолета А-50 россияне будут меньше запускать ракет по Украине и переключатся на атаки "Шахедами".

"Способности российской авиации уменьшаются с тем, что уничтожается спецтехника, уничтожается летный состав, весь экипаж погиб, поэтому только таким образом можно постепенно уничтожать врага теми средствами, которые у нас есть", - сказал он.

Игнат добавил, что у оккупантов еще есть самолеты дальнего радиолокационного обнаружения, поэтому атак не избежать.

"Конечно, будут учитывать произошедшее. Не будут подлетать тем самым А-50. Вы видите, что чем больше их уничтожаем, тем дальше действует тот самолет. Это уменьшает их способности в проведении радиолокационной разведки территории Украины, выявлении воздушных целей, а также обнаружения наших радиолокационных систем", - пояснил Игнат.

Уничтожение российского самолета

Напомним, вечером 23 февраля источники РБК-Украина в Силах обороны сообщили о том, что над Азовским морем был сбит российский самолет А-50. Это второй А-50, который ВСУ уничтожили с начала войны.

В ГУР уточнили, что А-50У - это новая модернизированная версия самолета. Стоимость уничтоженного самолета - 350 миллионов долларов.

Президент Владимир Зеленский намекнул, что российский А-50 был сбит украинским оружием.

Такой воздушный командный пункт россияне использовали для дальнего радиолокационного обнаружения, управления и наведения ударов по Украине ракетами из стратегической авиации.

Больше о том, в чем заключается уникальность А-50 - в материале РБК-Украина.