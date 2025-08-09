После изменения прайс-кэпов цены в вечерний пик не выросли, - эксперт

Изменение предельных цен на электроэнергию, действующее с 1 августа, не вызвало резкого роста цен на рынке.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление Дарьи Орловой, аналитика рынка электроэнергии ExPro Consulting.
"Импорт электроэнергии в июле также вырос, на 24,7%, по сравнению с предыдущим месяцем, - до 257,7 тыс. МВт-ч. Больше всего импортируется - в часы "вечернего пика", - сказала эксперт.
Именно для покрытия растущего спроса на импорт в вечерние часы, по ее словам, НКРЭКУ повысила прайс-кэпы на краткосрочных сегментах рынка.
В то же время, итоги первой недели августа не показали существенного скачка цен в часы вечернего пика.
"Только это решение не способно на 100% обеспечить импорт", - отмечает Орлова.
По ее словам, новые ценовые ограничения - это безусловно шаг в сторону беспрепятственного привлечения импорта, особенно в отопительный сезон, но важно учитывать и другие факторы.
"Во-первых, и в дальнейшем существуют ограничения на другие часы, на которые возможно будет необходимо привлекать импорт. Во-вторых, пока не работают месячные аукционы на пересечение, их запуск ожидается в декабре этого года", - напомнила Орлова.
Напомним, 25 июля Регулятор принял решение о повышении предельных цен (прайс-кепов) на электроэнергию в вечерние пиковые часы - с 17:00 до 23:00.
Как недавно заявлял глава АКМУ Павел Кириленко, повышение предельных цен на рынке электроэнергии является логичным шагом к более конкурентному ценообразованию и отказу от искусственных ограничений.
К тому же ранее директор Центра исследований энергетики Александр Харченко также заявил, что пересмотр прайс-кэпов позволяет подготовиться к зиме и обеспечить импорт электроэнергии из ЕС, если в Украине снова будут перебои со светом.