После запрета маркетинга фармрынок "просел": что произошло с ценами на лекарства

Маркетинговые соглашения определяют как способ сотрудничества производителей лекарств с аптеками. Считается, что благодаря этим соглашениям аптеки могли делать скидки на необходимые лекарства, а еще часть средств шла на оплату услуг, которые не компенсируются регулируемой наценкой: поддержку широкого ассортимента, консультации клиентов, сохранение товаров должным образом и обеспечение постоянного запаса медикаментов.

Эксперты объяснили, для чего нужен маркетинг

Представители фармацевтического бизнеса отмечают, что маркетинговые договоры выполняли прежде всего функцию удешевления лекарств для потребителей. Большая часть маркетинга (порой до 90%) шла именно на снижение цен.

Благодаря такому механизму производитель "проталкивал" свои лекарства через аптеки: именно скидкой можно убедить купить, например, "Анальгин" конкретного производителя. Представители фармацевтического бизнеса объясняют: фактически маркетинг - это увеличение рынка за счет дотирования покупателя, то есть снижения цены, которую уже предлагают.

"Принцип прост: чем ниже цены, тем больше продажи, а чем больше объемы, тем больше скидки из-за более низкой себестоимости продукции. Маркетинг не может поднять цены, потому что тогда лекарства станут неконкурентными", - объясняют представители фармрынка.

В Минздраве признают, что цены на лекарства после отмены маркетинговых соглашений остались на том же уровне или даже выросли. По словам заместителя министра здравоохранения Украины Эдема Адаманова, ситуация оказалась парадоксальной.

"По факту цена на некоторые лекарственные средства, когда был разрешен маркетинг, была ниже, чем сейчас. Потому что благодаря прибыли от маркетинга аптеки снижали цены на рецептурку, ставили меньшие наценки", - сказал он.

Прямая зависимость между наценками в аптеках и маркетингом оказалась не такой очевидной, как ожидалось.

Эксперты отмечают, что запрет маркетинга также повлиял на ассортимент лекарств. Аптечный маркетинг стимулировал аптеки больше лекарственных средств - производители фактически компенсировали деньги, замороженные в запасах. Также маркетинг давал стимул торговать дорогими импортными препаратами, которые не пользуются большим спросом.

"Аптеке невыгодно держать все цитрамоны и анальгины, которые есть на украинском рынке. Ей достаточно иметь один, максимум два. Только маркетинг "субсидирует" место на полке для третьего-двадцатого аналога", - объясняют эксперты.

Также они объясняют, что при отсутствии маркетинга аптеки смогут держать лишь минимальные запасы дешевых лекарств и торговать дорогими импортными препаратами только под заказ.

В отрасли рассказали, что происходит сейчас

На сегодня ситуацию спасают запасы, накопленные аптеками и дистрибьюторами в феврале-марте, но скоро они закончатся, а с ними и привычный ассортимент, утверждают представители фармакологической отрасли.

Среди результатов текущего регулирования участники рынка называют:

рост цен на практически весь ассортимент лекарств;

падение продаж лекарств;

негативные ожидания на фоне непредсказуемых последствий нового регулирования.

Они также призывают регуляторов пересмотреть подходы к ограничению маркетинга, чтобы избежать ухудшения доступности лекарств для населения.