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После вторжения РФ в Украину состоятельные россияне бросились за паспортами на Гренаду

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Суббота 12 ноября 2022 22:13
После вторжения РФ в Украину состоятельные россияне бросились за паспортами на Гренаду Фото: После вторжения РФ в Украину состоятельные россияне бросились за паспортами на Гренаду (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Вторжение РФ в Украину и мобилизация в армию подтолкнули россиян покидать свою страну. Для некоторых богатых граждан на далеком острове Карибского моря открылась привлекательная альтернатива.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление специального советника программы по приобретению гражданства Гренады Ричарда Халлама, которое приводит Bloomberg.

Спрос со стороны желающих бежать состоятельных россиян способствует росту количества заявок на получение гражданства Гренады за инвестиции. По его оценкам, в этом году они могут составить большую часть соискателей.

При минимальной инвестиции в размере 150 000 долларов США заявители могут получить паспорт Гренады, разрешающий безвизовый въезд в более чем 100 пунктов назначения, включая Китай, Великобританию и Шенгенскую зону Европы. Это также единственная карибская страна, заключившая с США соглашение об инвесторах, разрешающая ее гражданам подавать заявки на получение неиммиграционных виз.

Гренада поначалу запретила россиянам участвовать в программе гражданства за инвестиции в марте вместе с другими соседями Карибского бассейна, но в июне сменила курс. Доминика, Антигуа и Барбуда входят в страны, сохранившие запреты. По данным министерства финансов страны, количество заявок на получение визы для инвесторов в Гренаде увеличилось почти в четыре раза и достигло почти 200 после отмены запрета на въезд для россиян.

"Все те, кто готовил заявки, находились во взвешенном состоянии до тех пор, пока запрет не был снят", - сказал Халлам.

Напомним, ранее сообщалось, как россияне искали варианты покинуть страну и "откосить" от армии.

Также правительство Британии призывают закрыть лазейку для РФ по импорту стали.

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