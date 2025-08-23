После военных учений: Британия выплатит миллионы компенсации из-за массовых пожаров

Правительство Британии согласилось выплатить компенсацию тысячам кенийцев, которые пострадали от пожара, возникшего во время британских военных учений четыре года назад.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC .

Внесудебное урегулирование стало результатом длительного судебного иска, в котором 7723 истца заявили, что они потеряли имущество и получили проблемы со здоровьем из-за пожара 2021 года в заповеднике Лоллдайга Кении.

Британское правительство не подтвердило сумму выплаты, но адвокат, который занимается этим делом, сообщил ВВС, что она составила 2,9 млн фунтов стерлингов.

По словам защитников кенийской стороны, альтернативой было бы продолжение судебного разбирательства в течение еще почти семи лет, чтобы иметь возможность доказать эти случаи путем анализа каждого конкретного случая, что было бы сложно, поскольку значительная часть доказательств была утрачена.

Одновременно с этим кенийцы не имели медицинских записей, которые подтверждали бы их заявления о причинении вреда здоровью в результате вдыхания дыма от пожара в Лоллдайзе.

Что предшествовало

В 2022 году Министерство обороны Британии заявило, что причиной пожара, вероятно, стала походная печь, опрокинутая во время учений в заповеднике. Было установлено, что пострадали около 2800 гектаров частной земли.

В иске утверждалось, что из-за дыма в близлежащих населенных пунктах был нанесен ущерб окружающей среде, а также было уничтожено имущество из-за диких животных, которые разбегались от пожара.

Британское правительство помогло заповеднику восстановить сгоревшую территорию, и там до сих пор проводятся военные учения.