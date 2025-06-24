После войны - вспышка протестов? В НСПП предупреждают о взрыве трудовых конфликтов

"Мы точно знаем, что после окончания военного положения возрастет в разы, возможно, в геометрической прогрессии количество конфликтов в социально-трудовой сфере, после войны", - подчеркнул Кухнюк.

Он отметил, что сейчас действуют ограничения на забастовки и акции социального протеста, после их отмены конфликтов станет гораздо больше. НСПП уже сейчас мониторит ситуацию в сфере трудовых отношений и готовится к возможным вызовам.

"Мы будем наблюдать за этими процессами и уже сейчас ведем мониторинг ситуации в социально-трудовых отношениях", - добавил глава Службы.