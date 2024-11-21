После удара РФ по Украине в мире резко выросли цены на нефть, - Reuters

В мире цены на нефть выросли более чем на 2%. Вероятно, это связано с тем, что Россия нанесла масштабный ракетный удар по территории Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Как пишет агентство, удорожание нефти вызвано опаской относительно дальнейшей эскалации войны. Там напомнили, что вчера Украина нанесла удар по командному пункту россиян.
В частности, фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 1,48 доллара, или на 2,03%, до 74,29 доллара за баррель. ,23%, до 70,28 доллара за баррель.
"Что касается нефти, риск состоит в том, что Украина нацелится на российскую энергетическую инфраструктуру, тогда как другой риск заключается в неопределенности относительно того, как Россия отреагирует на эти атаки", - заявили аналитики финансовой группы ING.
Утром четверга, 21 ноября, Российская Федерация снова нанесла по Украине ракетный удар. По данным воздушных сил ВСУ, россияне впервые выпустили межконтинентальную баллистическую ракету из Астраханской области.
Позже президент Владимир Зеленский подтвердил удар новой межконтинентальной баллистической ракетой по Украине. Он заявил, что продолжаются экспертизы.
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