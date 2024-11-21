После удара РФ по Украине в мире резко выросли цены на нефть, - Reuters

Как пишет агентство, удорожание нефти вызвано опаской относительно дальнейшей эскалации войны. Там напомнили, что вчера Украина нанесла удар по командному пункту россиян.

В частности, фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 1,48 доллара, или на 2,03%, до 74,29 доллара за баррель. ,23%, до 70,28 доллара за баррель.

"Что касается нефти, риск состоит в том, что Украина нацелится на российскую энергетическую инфраструктуру, тогда как другой риск заключается в неопределенности относительно того, как Россия отреагирует на эти атаки", - заявили аналитики финансовой группы ING.