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После удара по ДнепроГЭС. В Запорожье хотят запустить двустороннее движение по дамбе

Фото: Иван Федоров, глава Запорожской ОВА (t.me/ivan_fedorov_zp)
Автор: Иван Носальский

В Запорожье готовят новый механизм проезда между правым и левым берегом после ракетного удара россиян по ДнепроГЭС. В частности, по дамбе хотят запустить двустороннее движение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Запорожской областной военной администрации Ивана Федорова в Telegram.

По его словам, сегодня, 26 марта, прошло совместное совещание с представителями областных и городских властей, службы восстановления дорог, патрульной полиции и гидроэлектростанции. 

В частности, обсуждалась разгрузка ГЭС и перераспределение потока машин по Запорожью так, чтобы водители двигались комфортно и безопасно. 

Для этого начали разработку новой схемы организации дорожного движения. В частности, в Запорожье хотят:

  • возобновить механизм двустороннего движения по дамбе;
  • направить поток транспорта через незагруженные улицы и другие мосты;
  • обеспечить в городе новую разметку и дорожные знаки. 

"Новый механизм запустим уже на этой неделе", - уточнил Федоров. 

Удар по ДнепроГЭС

Напомним, в пятницу, 22 марта, российские оккупанты в очередной раз нанесли массированный ракетный удар по Украине. Для этого они использовали более сотни ракет и дронов.

В частности, восемь ракет оккупанты направили в сторону ДнепроГЭС.

После атаки движение авто по дамбе было приостановлено. Его частично возобновили 22 марта вечером.

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ЗапорожьеГЭСВойна России против УкраиныРакетный удар