После удара по ДнепроГЭС. В Запорожье хотят запустить двустороннее движение по дамбе

По его словам, сегодня, 26 марта, прошло совместное совещание с представителями областных и городских властей, службы восстановления дорог, патрульной полиции и гидроэлектростанции.

В частности, обсуждалась разгрузка ГЭС и перераспределение потока машин по Запорожью так, чтобы водители двигались комфортно и безопасно.

Для этого начали разработку новой схемы организации дорожного движения. В частности, в Запорожье хотят:

возобновить механизм двустороннего движения по дамбе;

направить поток транспорта через незагруженные улицы и другие мосты;

обеспечить в городе новую разметку и дорожные знаки.

"Новый механизм запустим уже на этой неделе", - уточнил Федоров.