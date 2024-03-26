После удара по ДнепроГЭС. В Запорожье хотят запустить двустороннее движение по дамбе

В Запорожье готовят новый механизм проезда между правым и левым берегом после ракетного удара россиян по ДнепроГЭС. В частности, по дамбе хотят запустить двустороннее движение.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Запорожской областной военной администрации Ивана Федорова в Telegram.
По его словам, сегодня, 26 марта, прошло совместное совещание с представителями областных и городских властей, службы восстановления дорог, патрульной полиции и гидроэлектростанции.
В частности, обсуждалась разгрузка ГЭС и перераспределение потока машин по Запорожью так, чтобы водители двигались комфортно и безопасно.
Для этого начали разработку новой схемы организации дорожного движения. В частности, в Запорожье хотят:
"Новый механизм запустим уже на этой неделе", - уточнил Федоров.
Напомним, в пятницу, 22 марта, российские оккупанты в очередной раз нанесли массированный ракетный удар по Украине. Для этого они использовали более сотни ракет и дронов.
В частности, восемь ракет оккупанты направили в сторону ДнепроГЭС.
После атаки движение авто по дамбе было приостановлено. Его частично возобновили 22 марта вечером.
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