После трех атак за два месяца: в Харькове уничтожен последний ''Эпицентр''

В Харькове в результате российской атаки 24 октября уничтожен последний гипермаркет "Эпицентр", который продолжал работать в городе. После первых двух ударов магазин удавалось восстанавливать, однако в этот раз масштабы пожара оказались слишком значительными.

Серия попаданий реактивными дронами вызвала масштабный пожар, который быстро охватил все торговые залы и складские помещения.

''Для Харькова это не просто потеря крупного торгового объекта. Это, прежде всего, сотни рабочих мест. Кроме того, именно туда горожане приходили после обстрелов их домов покупать материалы для ремонта по государственной программе ''Восстановления'', реализовывали сертификаты от благотворительных фондов, чтобы приобрести самое необходимое для дома и быта'', – отметил городской голова.

Городские власти поддерживают связь с руководством магазина и готовы предоставить необходимую коммунальную и оперативно-техническую помощь. В частности, речь идет о расчистке территории, уборке обломков и благоустройстве площадки.

В городе отмечают, что сохранение рабочих мест и поддержка экономической активности остаются важными задачами.

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