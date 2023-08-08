После длительной задержки. Венгрия согласовала назначение посла Украины, - СМИ

О ком идет речь

Федор Шандор является военнослужащим ВСУ, а также ранее преподавал в Ужгородском национальном университете.

Еще в марте появлялась информация, что Шандор может стать послом Украины в Венгрии.

Для того, чтобы дипломат из-за рубежа начал свою работу, нужно согласие главы государства - декларация о принятии.

Украинского дипломата долго не могли согласовать в Венгрии

Просьбу о назначении посла Украины в Будапеште Шандора Федорова прислали около трех месяцев назад.

Издание отмечает, что причиной длительного рассмотрения была якобы

"недоступность президента Украины Владимира Зеленского для Каталины Новак".

Мандатное письмо Шандора Федорова направлено в Министерство иностранных дел. Решение президента будет обнародовано в Венгерской газете, когда посол Шандор уже будет в Венгрии и вручит свои верительные грамоты президенту Новак.

Позиция Венгрии по поводу войны

Следует отметить, что премьер Венгрии Виктор Орбан занимает откровенно пророссийскую позицию. Он часто делает заявления по дискредитации Украины.

Венгрия с начала полномасштабной войны не предоставила Украине военную помощь, а также блокирует санкции Европейского союза против России. Кроме того, Будапешт продолжает торговать с РФ, а представители венгерских властей посещают Москву.

Ранее сообщалось, что президент Венгрии Каталин Новак посетит Украину в августе. Она побывает в Киеве и Закарпатье.