После трагедии в Киеве по всей Украине проверят доступность укрытий

Он напомнил, что сегодня ночью россияне выпустили по Киеву 10 баллистических и крылатых ракет. При этом люди не смогли попасть в укрытие во время воздушной тревоги.

"Поэтому прежде всего на сегодняшнем заседании правительства принимаем протокольное решение о проверке работы всех укрытий в стране и, в частности, в Киеве. В любое время суток во время воздушной тревоги они должны быть доступны всем людям", - подчеркнул Шмыгаль.

Премьер-министр отметил, что будут наработаны изменения в законодательство для усиления уголовной ответственности в отношении тех, кто своей халатностью подвергает детей и взрослых смертельной опасности.

По его словам, наказание будет суровым, чтобы такие вопиющие случаи больше не повторились.

Закрытое укрытие в поликлинике Киева

Сегодня ночью оккупанты атаковали столицу ракетами из ОТРК "Искандер", все они были сбиты. Обломки ракет упали на проезжую часть в Днепровском районе и возле поликлиники в Деснянском районе.

В Деснянском районе из-за вражеской атаки погибли три человека - две женщины и ребенок. Женщина хотела попасть в укрытие, но не смогла этого сделать, ведь оно было закрыто.

Из-за этого инцидента полиция уже открыла уголовное дело. А мэр Киева Виталий Кличко попросил отстранить от исполнения обязанностей на время следствия главу Деснянского района.

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