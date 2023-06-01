После трагедии в Киеве по всей Украине проверят доступность укрытий

В Украине должны проверить работу всех укрытий после того, как во время сегодняшней ракетной атаки по Киеву погибла женщина, которая не смогла попасть в укрытие, ведь оно было закрыто.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Дениса Шмыгаля во время заседания Кабмина.
Он напомнил, что сегодня ночью россияне выпустили по Киеву 10 баллистических и крылатых ракет. При этом люди не смогли попасть в укрытие во время воздушной тревоги.
"Поэтому прежде всего на сегодняшнем заседании правительства принимаем протокольное решение о проверке работы всех укрытий в стране и, в частности, в Киеве. В любое время суток во время воздушной тревоги они должны быть доступны всем людям", - подчеркнул Шмыгаль.
Премьер-министр отметил, что будут наработаны изменения в законодательство для усиления уголовной ответственности в отношении тех, кто своей халатностью подвергает детей и взрослых смертельной опасности.
По его словам, наказание будет суровым, чтобы такие вопиющие случаи больше не повторились.
Сегодня ночью оккупанты атаковали столицу ракетами из ОТРК "Искандер", все они были сбиты. Обломки ракет упали на проезжую часть в Днепровском районе и возле поликлиники в Деснянском районе.
В Деснянском районе из-за вражеской атаки погибли три человека - две женщины и ребенок. Женщина хотела попасть в укрытие, но не смогла этого сделать, ведь оно было закрыто.
Из-за этого инцидента полиция уже открыла уголовное дело. А мэр Киева Виталий Кличко попросил отстранить от исполнения обязанностей на время следствия главу Деснянского района.
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