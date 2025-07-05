После отмены санкций: Британия и Сирия обсудили расширение сотрудничества
Глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми встретился в Дамаске с исполняющим обязанности президента Сирии Ахмадом аш-Шараа. Стороны обсудили расширение сотрудничества между двумя странами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.
В офисе аль-Шараа рассказали, что Лэмми и президент обсудили взаимоотношения и пути активизации сотрудничества, а также последние региональные и международные события.
Кроме того, позже министр иностранных дел Британии встретился со своим сирийским коллегой Асаадом аль-Шибани.
Издание отмечает, что Сирия улучшает отношения с Западом после того, как пал режим президента Башара Асада в декабре. Причиной тому стало наступление исламистской группировки "Хайят Тахрир аш-Шам" из группировки "аш-Шараа", в результате чего была смена власти.
Снятие санкций
Ранее в апреле правительство Британии сняло санкции с десятка сирийских организаций, включая правительственные департаменты и СМИ. Шаг был сделан для того, чтобы помочь стране восстановится после свержения Асада.
Кроме того, несколько недель назад Лондон снял санкции с двух десятков сирийских предприятий, в основном банков и нефтяных компаний.
Ранее на этой неделе президент США Дональд Трамп тоже подписал указ, отменяющий многие американские экономические санкции против Сирии. Таким образом он выполнил обещание, которое дал группировке "Аш-Шараа".
The Times of Israel добавило, что новые лидеры Сирии изо всех сил пытаются восстановить разрушенную экономику страны после почти 14 лет гражданской войны, в которой погибло полмиллиона человек.
В частности, за последние месяцы аль-Шараа посетил богатые нефтью страны региона, а также Францию.
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