После скандала с Харлан. Украина требует лишить нейтрального статуса россиянку Смирнову

Украина требует от Международной федерации фехтования (FIE) лишить российскую спортсменку Анну Смирнову нейтрального статуса. Из-за провокации этой россиянки был скандал с дисквалификацией украинской фехтовальщицы Ольги Харлан.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Национальной федерации фехтования Украины.

Как отмечают в украинской федерации, активность Смирновой в Instagram показывает, что она не соответствует нейтральному статусу, поэтому ее нужно немедленно отстранить от соревнований под эгидой FIE.

"Активность Смирновой в Instagram, где она открыто демонстрирует вербальную и невербальную поддержку российской армии, являющейся символом и реализатором агрессии против Украины, свидетельствует, что она отнюдь не нейтральная спортсменка и никогда не была таковой", - говорится в заявлении федерации.

В украинской федерации напомнили, что это уже не первый случай нарушения россиянами своего нейтрального статуса на соревнованиях. Ранее федерация уже обращалась к FIE с доказательствами нарушений другой российской фехтовальщицы Валерии Кобзевой. В итоге она была лишена нейтрального статуса.

Скандал с дисквалификацией Харлан

В четверг, 27 июля, на Чемпионате мира по фехтованию разгорелся скандал из-за дисквалификации украинской спортсменки Ольги Харлан. Она после победы над россиянкой Анной Смирновой отказалась пожать руку сопернице.

Россиянка почти час оставалась на манеже и потребовала наказать Харлан. Сначала ей отказали и даже назначили следующую соперницу для Харлан, однако вскоре FIE дисквалифицировала украинку.

Позже из-за волны возмущения в ситуацию вмешался Международный олимпийский комитет, который автоматически предоставил Харлан квалификацию на Олимпийские игры 2024. После этого решения FIE также объявила, что приостановила дисквалификацию Харлан, поэтому она сможет продолжить выступать на Чемпионате мира.

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