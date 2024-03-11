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После скандального заявления Папы. Представителя Ватикана пригласили в МИД Украины

Фото: представителя Ватикана пригласили в МИД Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Министерство иностранных дел Украины пригласило Апостольского нунция Висвальдаса Кульбокаса после скандального заявления Папы Римского Франциска о "белом флаге".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.

Кульбокасу сообщили о том, что Украина разочарована словами понтифика о "белом флаге" и необходимости "проявить смелость и начать переговоры с Россией". 

В МИД подчеркнули, что вместо подобных заявлений от Папы ожидали сигналы в сторону мирового сообщества о необходимости срочно объединить силы для победы добра над злом, а также апелляции к нападающему, а не жертве. 

В ведомстве отметили, что Украина хочет мира как никто другой, но этот мир должен быть справедливым и основанным на принципах Устава ООН и формулы мира.

Что предшествовало

Напомним, ранее Папа Римский Франциск поддержал мнение о том, что Украине "нужно поднять белый флаг и пойти на переговоры с Россией".

Позже в Ватикане объяснили, что понтифик якобы не имел в виду, что он поддерживает капитуляцию Украины, но он считает необходимым начать переговоры между Киевом и Москвой.

Более детально о таком скандальном заявлении - в материале РБК-Украина

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