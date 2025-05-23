После россиян. Финляндия хочет запретить покупку недвижимости еще одной стране

После того как Финляндия запретила россиянам покупать недвижимость, власти страны готовят подобные ограничения и для Беларуси.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yle .

По словам министерства, их целью является введение постановления в действие в течение июня.

Как пока известно, заявки на получение разрешений от россиян и белорусов, поданные до даты вступления в силу указа, будут обработаны в обычном режиме.

В министерстве заявили, что согласно решениям Совета Европейского Союза и информации, собранной властями, Россия и Беларусь соответствуют этим критериям.

В прошлом месяце парламент принял закон, который позволяет министерству блокировать сделки с недвижимостью от лиц или организаций, чье государство гражданства совершило агрессивную войну или может представлять угрозу безопасности Финляндии.

Министерство обороны Финляндии объявило в пятницу, что хочет запретить белорусам покупать недвижимость в стране.

Напомним, что в прошлом месяце парламент Финляндии одобрил предложение правительства о полном запрете на приобретение недвижимости гражданами России.

Уже тогда сообщалось, что страна планировала и в дальнейшем расширять список стран, которые могут представлять угрозу национальной безопасности.

Заметим, что граница между Финляндией и Россией закрыта уже несколько лет.

Кроме того, как известно, Финляндия решила высылать в РФ мигрантов, которым удается незаконным способом попасть на территорию страны.

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