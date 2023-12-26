После прилета по "Новочеркасску" из Феодосийской бухты сбежали два корабля, - СМИ

По данным издания, два корабля вышли из бухты через несколько часов после того, как украинские военные нанесли удар по порту и по десантному кораблю "Новочеркасск".

Издание отмечает, что из-за дымки и большого расстояния идентифицировать корабли не удалось, однако, по их данным, судя по размерам, речь идет об одном военном корабле и одном военном катере ЧФ России.

Напомним, в ночь на 26 декабря в Феодосии был уничтожен крупный десантный российский корабль "Новочеркасск".

Командующий Воздушными Силами Николай Олещук подтвердил впечатление ВДК крылатыми ракетами, а сеть заполонили кадры мощной детонации на борту.

РБК-Украина в своем материале собрала всю информацию об уничтожении российского корабля.

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