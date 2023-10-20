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После поездки в Херсонскую область Зеленский посетил Николаев

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Президент Украины Владимир Зеленский в Николаеве провел совещание по актуальным вопросам безопасности и жизнедеятельности области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента.

На совещании начальник Николаевской ОВА Виталий Ким проинформировал Зеленского и других участников встречи о текущей ситуации в регионе, а мэр Николаева Александр Сенкевич - о состоянии обеспечения жизнедеятельности города.

Президенту доложили о ситуации с восстановлением водо- и газоснабжения в освобожденных населенных пунктах, водоснабжением Николаева, а также в целом о подготовке к отопительному сезону.

Кроме того, командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Одесса" Андрей Гнатов доложил об обстановке безопасности в Черном море, в частности об угрозах судоходства, созданных Россией, прикрытии портовой инфраструктуры и результатах работы "зернового коридора".

Руководители правоохранительных органов региона проинформировали Зеленского об оперативной и криминогенной ситуации на территории Николаевской области и координации работы правоохранителей.

Президент также посетил госпиталь, в котором проходят лечение раненые украинские военные. Он пообщался с защитниками и вручил награды. Он также поблагодарил за их героическую службу ради нашего государства и его людей.

Зеленский поблагодарил военных врачей, которые сохранили и сохраняют жизнь наших воинов, за ежедневный труд, особенно в это непростое время. Он поблагодарил медсестер, медбратьев, водителей скорых - всех, кто работает ради победы.

Поездка Зеленского в Херсонскую область

Сегодня Зеленский и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный приехали в Херсонскую область. Командование провело совещание по ситуации на фронте.

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