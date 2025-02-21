После угроз Трампа ввести пошлины цены на золото взлетели до рекордного уровня

Так, 20 февраля цена спотового золота выросла на 0,1% до 2936,38 доллара за унцию, а ранее в течение сессии она достигла уровня 2954,69 долларов, что стало десятым рекордом этого года.

Фьючерсы на золото в США повысились на 0,7% до 2956,10 долларов. В целом слитки в этом году выросли примерно на 12%.

Линейная диаграмма о спотовых ценах золота в долларах за унцию (фото: скрин reuters.com)

Что с другими драгоценными металлами

Цена спотового серебра выросла на 0,6% до 32,92 доллара за унцию.

Платина подорожала на 0,7% до 978,05 доллара, а палладий вырос в цене на 1% - до 978,02 доллара.

Почему дорожает золото

Как рассказал вице-президент и старший стратег по металлам Zaner Metals Питер Грант, продолжающаяся напряженность в торговле "продолжает усиливать инфляцию и беспокойство относительно экономического роста", поэтому интерес к золоту растет.

Накануне Трамп заявил, что "в течение следующего месяца или раньше" объявит о введении тарифов на пиломатериалы, автомобили, полупроводники и фармацевтические препараты.

Напомним также, после вступления в должность президента США 20 января Трамп ввел 10% пошлину на китайский импорт и 25% пошлину на сталь и алюминий.

Протоколы последнего политического заседания Федерального резерва США в среду, 19 февраля, показали, что первоначальные политические предложения Трампа вызвали беспокойство относительно роста инфляции. Это подтвердило позицию центрального банка Штатов по воздержанию от дальнейшего снижения ставок.

По данным швейцарской таможни, экспорт золота из Швейцарии в январе вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, поскольку поставки в США достигли самого высокого уровня за последние 13 лет.

Добавим, по данным издания The Independent, из-за американских пошлин на сталь Украина будет терять миллиард гривен ежегодно.