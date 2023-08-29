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После начала войны среди украинцев резко возросла доля тех, кто считает себя националистом

Фото: доля националистов выросла до 20% (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В идеологическом плане в Украине фиксируется существенный "сдвиг в право". Доля "правых" респондентов превышает количество "левых" в три раза.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса КМИС по заказу Института социологии НАН Украины.

В июне 2023 года количество респондентов, назвавших себя националистами, составляет 18,8%. До широкомасштабного вторжения размер этой группы фиксировался на уровне 3-4%. Кроме того, национал-демократом считают себя 13,7% опрошенных.

Совокупно количество идеологических (по самоопределению) респондентов составило около 57%. Среди них соотношение "левых" к "правым" равно ориентировочно 1 к 3. Социалистом или коммунистом себя считают 3,7% респондентов, социал-демократом - 8,5%.

Наименьшей группой являются либералы (6%). В то же время 43% респондентов заявили, что не разбираются в этом.

Полевой этап исследования продолжался с 17 по 27 июня 2023 года. Сбор данных по заказу Института социологии НАН Украины провел Киевский международный институт социологии. Результаты опроса представляют взрослое население Украины, за исключением АР Крым и временно оккупированных территорий Донбасса. Статистическая погрешность выборки 2004 респондентов при доверительной вероятности 95% составляет 2,2%.

 

Напомним, до войны, в июне 2021 года, больше всего (17,8%) респондентов заявляли, что национально-демократическое направление больше всего соответствует их убеждениям. Национально-радикальное поддержали 1,5% опрошенных.

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КМИС