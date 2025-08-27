ua en ru
После повышения проезда в Киеве следующими последствия ощутят ВСУ, - экс-нардеп об изъятии у столицы 8 млрд

Среда 27 августа 2025
UA EN RU
После повышения проезда в Киеве следующими последствия ощутят ВСУ, - экс-нардеп об изъятии у столицы 8 млрд Фото: бывший народный депутат Александр Черненко (facebook.com/profichok)
Автор: Сергей Новиков

Повышение стоимости проезда в городском транспорте - лишь первые последствия изъятия властями 8 млрд из бюджета Киева. Следующими последствия ощутят ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление народного депутата VIII созыва Александра Черненко.

"Первые последствия изъятия властями у Киева 8 млрд - повышение цен на проезд в общественном транспорте. Этими средствами все это время, в том числе, компенсировали проезд в транспорте. За счет этого в столице не повышали цены на проезд с 2020 года. Теперь эти деньги забрали", - написал Александр Черненко.

Как пояснил бывший нардеп, цены на проезд вырастут, потому что нечем компенсировать.

"Следующим после повышения проезда в Киеве, изъятие из бюджета денег почувствуют ВСУ, которым Киев помогает больше всех городов. И это очень опасно", - отметил он.

Черненко подчеркнул, что изъятые у Киева средства власти планируют направить на премии чиновникам.

"Две недели назад центральная власть забрала из бюджета Киева 8 млрд грн, потому что по ее мнению киевляне едят много бюджета и могут поделиться деньгами с чиновниками, которым не хватает на премии. В итоге чиновники - с премиями, а бюджет Киева - без 8 млрд", - иронизирует экс-нардеп.

Чем больше давить в одном месте, тем больше вылезает проблем в другом, предупреждает Черненко.

"В середине 20 века власти Китая решили истребить всех воробьев, потому что они, по мнению властей, ели много урожая. В рамках кампании было уничтожено около 2 млрд воробьев. А через год саранча съела почти весь урожай, что привело к массовому голоду. Потому что не было воробьев, которые эту саранчу уничтожали", - объясняет Черненко причинно-следственные связи.

Что известно об изъятии 8 млрд у Киева

20 августа Верховная рада проголосовала за изменения в госбюджет (законопроект №13439-3). Они касаются преимущественно невоенных расходов на общую сумму в 40 млрд гривен.

Дополнительные расходы сбалансированы путем сокращения других невоенных расходов. В том числе, за счет перенаправления 8 млрд средств налога на прибыль из бюджета Киева в общий бюджет страны.

По информации мэра города Виталия Кличко, эти средства должны были пойти на компенсацию стоимости проезда в общественном транспорте, помощь военным, доплаты бюджетникам и т.д.

