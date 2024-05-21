После повышения акциза горючее в Украине будет стоить, как в Европе, – эксперт

Он отметил, что Кабмин выполняет рекомендацию Европейского Союза по приближению законодательства Украины к законодательству ЕС в части акцизного налога.

"Эту рекомендацию можно было бы отсрочить, однако она оказалась очень актуальна, ведь нужно как-то наполнять бюджет. Поэтому правительство, долго не колеблясь, приняло решение увеличить акциз на топливо", - подчеркнул эксперт.

По его словам, когда Украина полностью выполнит рекомендацию ЕС, стоимость горючего на АЗС может вырасти до 75-80 гривен за литр.

"Если так лучше понимать, то горючее будет стоить, как в Европе - 1,6 - 1,8 доллара, то есть 75-80 гривен за литр", - резюмировал Левушкин.

Напомним, что Кабмин подготовил проект Закона, предусматривающий постепенный рост ставок акцизов на горючее с 1 июля 2024 года. Первый этап повышения ставок состоится уже 1 июля. Акциз на бензин вырастет на 30 евро, до 242,60 евро за 1000 л, на дизель – на 40 евро, до 177,6 евро за 1000 л. В правительстве необходимость повышения акциза объясняют тем, что это необходимо для выполнения директив ЕС.

В то же время директор Консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн заявил, что это решение было принято по рекомендациям Европейской налоговой директивы, которая, во-первых, не обязательна для выполнения, а во-вторых - разрабатывалась еще в конце 1990-х годов, и не выполняется даже в ЕС. Ну а тем временем повышение акциза приведет к разбалансированию рынка, падению производства этих видов горючего и росту зависимости от импорта.

В свою очередь, основатель группы компаний "Прайм" Дмитрий Левушкин заявил, что в случае повышения акцизов, горючее в Украине стремительно подорожает, и будет стоить как в Европе.