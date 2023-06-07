После подрыва Каховской ГЭС российские войска отошли от Днепра на 5-15 км

"Они отошли на расстояние разное. В зависимости от разлива воды. От 5 до 15 км оттягивали свои позиции", - сказала она.

По ее словам, россияне не прекратили обстрелы правого берега непосредственно во время эвакуации и работы групп полицейских и спасателей с местным населением.

"Они били по тем районам Херсона, которые заливало. И снова обстреляли торговый центр, воспринимая его как "хаб", где могут собираться для помощи", сообщила Гуменюк.

Напомним, российские военные взорвали дамбу Каховской ГЭС в Херсонской области 6 июня 2023 года около 3 часов. Разрушение вызвало масштабное наводнение.

Как заявил спикер ГУР МО Андрей Юсов, взорвать Каховскую ГЭС не было спонтанным решением российских террористов. Они готовились достаточно долго.

Расчеты свидетельствуют, что максимальный уровень воды будет наблюдаться в течение двух дней в районе Новой Каховки и Казацкого и поселков рядом до 15 км от Каховской ГЭС.