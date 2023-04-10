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После победы посмотрим на "Москву". Резников зовет на дайвинг в подводный музей

Фото: министр обороны Украины Алексей Резников (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Министр обороны Украины Алексей Резников предложил после победы отправляться на дайвинг к утопленному крейсеру "Москва".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Украины Алексея Резникова на совместном брифинге с исполняющим обязанности министра обороны Королевства Дания Троэлсом Лундом Поульсеном.

Резников напомнил, что на дне Черного моря в территориальных водах Украины находится утопленный крейсер "Москва", включенный в перечень объектов ЮНЕСКО как культурное наследие.

"Я всех приглашаю после нашей победы присоединиться к нашей команде, которая осуществит дайв-погружение на новый очень известный дайв-сайт. Там будет подводный музей о том, как именно украинским оружием был потоплен такой корабль с таким символическим названием", - сказал министр.

Напомним, 13 апреля 2022 года стало известно, что украинские военные нанесли ракетный удар по крейсеру "Москва". Это именно корабль, который участвовал в штурме острова Змеиный и был послан украинским пограничником. Позже глава Одесской Военной администрации заявил, что крейсер "Москва" догорает в Черном море.

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