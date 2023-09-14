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После падения дрона. Румыния увеличила ограничительную зону полетов на границе с Украиной

Румыния, Четверг 14 сентября 2023 23:00
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После падения дрона. Румыния увеличила ограничительную зону полетов на границе с Украиной Фото: Румыния еще больше ограничила полеты на границе с Украиной (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

После повторного падения российского дрона на территорию Румынии, в стране увеличили ограничительную зону полетов на границе с Украиной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Минобороны Румынии.

"Никаким пилотируемым или беспилотным летательным аппаратам не разрешается летать в этих зонах ограничения, за исключением государственных самолетов... На фоне усиления российских атак на украинские порты на Дунае возникла необходимость в продлении ограничений...", - говорится в сообщении Минобороны.

Отмечается, что полеты ограничили в северной части города Добруджа, между Сулиной и Галац, на расстоянии 20-30 км от украинской границы.

Сообщение об ограничении полетов уже разослали компетентными гражданскими и военными аэронавигационными органами.

Ранее в Румынии действовала ограничительная зона для полетов, которая ограничивалась расстоянием в 8 км от украинской границы.

Что предшествовало

Напомним, российские оккупанты минувшей ночью в очередной раз атаковали Украину с помощью дронов-камикадзе "Шахед". Силы противовоздушной обороны смогли сбить 32 вражеских беспилотника из 44.

Под ударом врага находилась портовая инфраструктура Одесской области на Дунае. После атаки в Минобороны Румынии заявили, что обнаружили обломки дронов в районе пограничных сел Нуферу и Виктория.

Однако в НАТО снова не увидели умышленного нападения России на Румынию.

Следует отметить, что это уже не первый инцидент с падением обломков ударных беспилотников РФ на территории Румынии. После первого раза главу российского диппредставительства также вызвали в МИД.

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