RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

После ряда ударов ВСУ Путин поручил патрулировать небо над Черным морем самолетами с "Кинжалами"

Фото: российский диктатор Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские оккупанты начнут патрулировать воздушное пространство над Черным морем самолетами с ракетами "Кинжал".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление российского диктатора Владимира Путина.

"По моему поручению Воздушно-космические силы России начинают на постоянной основе патрулирование в нейтральной зоне воздушного пространство над Черным морем", - сказал он.

По словам диктатора, вражеские самолеты Миг-31 должны быть вооружены комплексами "Кинжал", которые имеют дальность свыше 1000 км.

Что этому предшествовало

Напомним, в сентябре украинские защитники нанесли несколько успешных ударов по российским объектам в Крыму.

В частности, были уничтожены большой десантный корабль "Минск" и подводная лодка "Ростов-на-Дону", а также частично разрушен штаб Черноморского флота РФ в Севастополе.

На фоне этого россияне начали перемещать свои корабли из бухты во временно оккупированном Севастополе.

К тому же, в украинской разведки отметили, что у российского флота становится меньше возможностей после того, как они начали перебрасывать свои корабли из Крыма в Новороссийск.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
КримРоссийская ФедерацияВладимир Путин