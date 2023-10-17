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Возможностей у флота РФ становится меньше. В ГУР отреагировали на вывод кораблей из Крыма

Вторник 17 октября 2023 19:42
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Возможностей у флота РФ становится меньше. В ГУР отреагировали на вывод кораблей из Крыма Фото: Андрей Юсов, представитель ГУР (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Возможностей у флота россиян становится меньше после того, как они начали перебрасывать свои корабли из Крыма в Новороссийск.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрея Юсова в эфире телемарафона.

Он рассказал, что перемещение Черноморского флота России из Крыма в Новороссийск продолжается уже несколько месяцев. Это касается кораблей, подлодок и штабной инфраструктуры.

"Понятно, что это не тот панический побег, на который мы все рассчитывали, но это уже признак того, что возможностей у российского флота становится меньше. И наоборот, у украинских Сил безопасности и обороны они появляются дополнительные и обязательно будут использованы эффективно", - добавил Юсов.

Переброска флота РФ

Напомним, в сентябре украинские военные нанесли несколько успешных ударов по российским войскам в Крыму.

В частности, были уничтожены большой десантный корабль "Минск" и подводная лодка "Ростов-на-Дону", а также частично разрушен штаб Черноморского флота РФ в Севастополе.

На фоне этой информации россияне начали перемещать свои корабли из бухты во временно оккупированном Севастополе.

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Крим Главное управление разведки Черноморский флот Война России против Украины
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