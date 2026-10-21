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После беспокойной ночи в Умани новые "прилеты", повреждено студенческое общежитие

11:35 21.10.2026 Ср
1 мин
aimg Мария Науменко
Фото: последствия российского удара по Умани утром 21 октября (t.me/cherkaskaODA)

Российские войска продолжили атаковать Умань Черкасской области утром 21 октября. Один из беспилотников упал на территории Уманского национального университета.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение в Telegram начальника Черкасской ОВА Игоря Табурца.

По словам Табурца, российская армия продолжила обстреливать город после беспокойной ночи. Для атак по гражданской инфраструктуре оккупанты применяли реактивные беспилотники типа "Герань".

Около 08:00 одна из БПЛА упала на территории Уманского национального университета. По предварительным данным, повреждено остекление общежития и жилого дома.

Приблизительно через час русский дрон попал в частный дом. В результате удара травмировалась женщина. Ее доставили в больницу, где она получает необходимую медицинскую помощь.

На местах работают все необходимые службы. Для координации работ был развернут оперативный штаб по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций военного характера.

По словам начальника ОВА, сейчас главная задача - как можно скорее выполнить первоочередные работы. Областные власти также поддерживают постоянную связь с городскими властями для координации действий.

Напомним, ночью 21 октября российские войска атаковали Умань Черкасской области ударными беспилотниками.

Под ударом оказались гипермаркет "Эпицентр" и частные дома. Также взрывная волна повредила гостиницу.

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