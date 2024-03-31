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После инцидента с "НЛО" Вучич пообещал сбивать подозрительные объекты в небе над Сербией

Воскресенье 31 марта 2024 18:57
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После инцидента с "НЛО" Вучич пообещал сбивать подозрительные объекты в небе над Сербией Фото: президент Сербии Александр Вучич (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Президент Сербии Александар Вучич пообещал, что военные будут сбивать все подозрительные воздушные объекты, обнаруженные в небе над страной. Такое заявление он сделал после вчерашнего поднятия истребителей из-за фиксации неустановленного предмета над городом Валево.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RTS.

Глава сербского государства и главнокомандующий Вооруженными силами во время осмотра подразделений ВВС и ПВО в аэропорту "Полковник-пилот Миленко Павлович" в Батайнице предположил, что вчерашний неизвестный летательный аппарат мог быть воздушным шаром или большим разведывательным дроном.

"Он быстро покинул территорию. В следующий раз противовоздушная оборона будет действовать на него и собьет его, чтобы мы могли определить, чей он", - сказал Вучич.

Также на вопрос журналистов, будет ли он обсуждать закупку истребителей Rafale с французским коллегой Эммануэлем Макроном во время запланированной встречи, он отметил, что эта тема будет поднята, но она не является самой важной.

Что предшествовало

Напомним, вчера, 30 марта, Сербия поднимала в небо два истребителя МиГ-29 из-за обнаружения неизвестного летательного аппарата над городом Валево, расположенного примерно в 100 километрах юго-западнее столицы страны Белграда.

Самолеты были отправлены в зону перехвата цели, но впоследствии она была утрачена от отражения указателей РЛС, рассказали в Минобороны Сербии. Истребители вернулись на аэродром базирования.

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Сербия Вучич
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