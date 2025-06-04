После десятков лет производства: Ford отправляет на пенсию настоящий бестселлер

Автопроизводитель подтвердил, что новые заказы на хот-хэтч не принимаются, но у дилеров по Европе остаются около 500 нераспроданных машин, поэтому покупатели могут подобрать машину из имеющихся. На данный момент цены на модель начинаются от 43 200 евро.

Об отставке всего семейства Ford Focus сообщали и ранее, но теперь это подтвердили официально. Последний автомобиль сойдет с конвейера завода в Германии 30 ноября 2025 года. Похоже, с "заряженными" версиями бывшего бестселлера попрощаются еще раньше. В линейке Ford хот-хэтчи были несколько десятилетий, но сначала жертвой экономических проблем пали версии RS, а теперь пришла очередь ST.

Характеристики Ford Focus ST

Действующее поколение Ford Focus ST приводится в движение турбомотором на 2,3 литра мощностью 280 лошадиных сил, который может сочетаться с 6-ступенчатой "механикой" или 7-ступенчатым преселективным "роботом".

После отставки Ford Focus ST в линейке останется единственная недорогая заряженная бензиновая модель: компактный кроссовер Puma ST. Однако с недавних пор 1,5-литрового турбомотора мощностью 200 лошадиных сил с "механикой" у модели нет, только умеренно-гибридный двигатель на 1,0 л (160 л.с.) с 7-ступенчатым "роботом".