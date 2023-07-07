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После Чехии Зеленский отправился в Словакию

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Пятница 07 июля 2023 14:02
После Чехии Зеленский отправился в Словакию Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Президент Украины Владимир Зеленский отправился с официальным визитом в Словакию после посещения Болгарии и Чехии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Зеленского.

Украинский лидер в Братиславе встретится с президентом Словакии Зузаной Чапутовой, премьер-министром Людовитом Одором и главой Национального Совета Борисом Колларом.

"Вместе с нашим надежным соседом говорим о конкретной оборонной поддержке и евроатлантической интеграции Украины, саммите НАТО и формуле мира, двустороннем сотрудничестве, энергетической безопасности", - написал Зеленский.

Визит в Болгарию

Зеленский посетил столицу Болгарии Софию 6 июля. Там он провел переговоры с президентом Руменом Радевым, премьер-министром Николаем Денковым, а также чиновниками, парламентариями, политиками и журналистами.

В Софии также была подписана Совместная декларация по евроатлантической интеграции Украины.

К тому же, Зеленский публично раскритиковал своего болгарскую коллегу Радева из-за его позиции по поводу войны РФ против Украины.

Визит в Чехию

В Праге Зеленский встретился с президентом Петром Павелом и премьером Петром Фиалой.

В частности, Чехия объявила о помощи Украине с обучением пилотов на истребителях F-16 и решила подарить штурмовые вертолеты.

К тому же, премьер Фиала отметил, что Украина может рассчитывать на голос Чехии в поддержке стремления к вступлению в Альянс.

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